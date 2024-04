Acquaroli, dal Cipess 532,5 milioni di fondi Fsc per le Marche

"Questa mattina sono stato presente alla seduta del Cipess, presieduta dal Presidente Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, che ha terminato l'iter per deliberare oltre 532,5 milioni di fondi Fsc (Fondi per lo sviluppo e la coesione per le Marche, ndr)". Lo fa sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

"Finanziamenti frutto dell'Accordo di Coesione firmato lo scorso ottobre ad Acqualagna (Pesaro Urbino, ndr) insieme al Presidente Meloni, - ricorda Acquaroli - e che permetteranno importantissimi investimenti per la nostra Regione. Sono voluto essere presente a Roma per questo momento storico per le Marche: infrastrutture, strade e porti, le principali opere previste, con 415,6 milioni, ma anche fondi per turismo e cultura, 63,5 milioni, per lavoro, occupazione, sociale e istruzione, per 53,3 milioni".



