Pecora a spasso nel centro storico di Sant'Elpidio a Mare

Una pecora a spasso per il centro storico di Sant'Elpidio a Mare (Fermo): bloccata dalla Polizia locale. Oggi pomeriggio una pecora che si era smarrita è stata avvistata mentre trotterellava nelle vie del centro storico di Sant'Elpidio a Mare. Diverse persone hanno incrociato l'ovino lungo corso Baccio intorno alle 17 mentre correva sui sampietrini bagnati dalla pioggia suscitando una certa ilarità che però, poco dopo, è diventata preoccupazione quando l'animale ha varcato Porta Romana ritrovandosi nel traffico di viale Roma.

Alcuni automobilisti si sono trovati dinanzi alle loro vetture l'animale, visibilmente disorientato. Impaurita, la pecora, è scappata prima verso via Prati e poi in via Umbria.

Nel frattempo è scattata la segnalazione al Comune e così la Polizia locale si è attivata per rintracciare l'animale. I vigili urbani di Sant'Elpidio a Mare in poco tempo sono fortunatamente riusciti a fermare la pecora in piazzale Marconi prima che l'ovino potesse farsi male, arrecare qualche danno o causare un incidente stradale. Bloccato l'animale, gli agenti sono risaliti al nome del padrone. Il pastore è così arrivato sul posto per riprenderselo e riportarlo nel gregge dal quale si era allontanato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA