Un francobollo speciale omaggia l'anfiteatro romano di Suasa

C'è anche l'anfiteatro romano di Suasa, situato nel comune di Castelleone di Suasa (Ancona), nella serie di francobolli che Poligrafico e Zecca dello Stato, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane hanno emesso per celebrare il patrimonio storico, artistico e culturale nazionale. Tra i cinque francobolli speciali, in programma quest'anno, accanto a beni molto noti come il teatro greco di Siracusa o il teatro romano di Lecce, vi sono anche il teatro romano di Volterra (Pisa), il teatro greco di Segesta nel comune di Calatafimi Segesta (Trapani) e, appunto, l'anfiteatro della città romana di Suasa.

Si tratta dunque di un evento speciale perché il francobollo commemorativo in qualche modo ne immortala la bellezza e l'importanza nell'ambito dei beni archeologici italiani. Il monumento risale al I secolo d.C. e poteva ospitare tra i sette e i dieci mila spettatori: dai primi anni '60 del '900 è oggetto di annuali campagne di scavo che ne hanno permesso la riscoperta e la piena fruizione anche per moderni spettacoli e rassegne teatrali. Per enfatizzare questo particolare momento, il Comune di Castelleone di Suasa ha organizzato assieme a Poste Italiane una giornata per gli appassionati di filatelia, ma non solo.

Sabato 20 aprile sarà possibile, proprio presso l'anfiteatro del parco archeologico della città romana di Suasa, ottenere l'annullo filatelico a cura di Poste Italiane, sentire la presentazione dell'area archeologica con l'ispettrice della soprintendenza per i beni archeologici per le province di Ancona e Pesaro Urbino dottoressa Ilaria Venanzoni e visitare il parco accompagnati dalla guida. Introdurrà l'evento il sindaco di Castelleone di Suasa Carlo Manfredi mentre la chiusura sarà con un brindisi finale.



