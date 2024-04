Pergolesi e Spontini, inediti per Festival e Lirica Jesi

Fari accesi su Giovanni Battista Pergolesi e su Gaspare Spontini per la 24/a edizione del Festival intitolato ai due autori e che si terrà dal 21 luglio al 18 settembre nelle Marche, a partire dalle città che diedero ad essi i natali, Jesi e Maiolati. Un festival itinerante e multidisciplinare, con oltre 30 eventi di musicali e teatrali tra luoghi d'arte, colline, piazze e teatri di 10 comuni della Vallesina.

Firmato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara, il cartellone propone una eccezionale riscoperta musicologica, il 6 settembre al Teatro Pergolesi: Ottavio Dantone e l'Accademia Bizantina eseguono, in prima assoluta in epoca moderna, una sinfonia e arie d'opera da Lo frate 'nnamorato, capolavoro di Pergolesi. Si tratta di brani inediti e sconosciuta dalle due versioni scritte nel 1732 e del 1734, ritrovati recentemente: una partitura è stata ritrovata sul mercato antiquario, un'altra nella Biblioteca Diocesana di Münster, tra le carte scampate all'alluvione del 1946 nella città tedesca.

Ma sarà l'opera di Spontini, di cui si celebrano i 250 anni della nascita, ad inaugurare il Festival, con gli Spontini Days del 21 e 21 luglio a Maiolati, tra arie dall'opera Fernand Cortez e una caccia al tesoro per bambini tra musiche spontiniane. Per celebrare il compositore filantropo, che ogni anno organizzava un concerto spirituale a favore dei poveri, il festival porterà musica tra i pazienti di un centro per malati neuromusicolari, il centro clinico Nemo di Ancona, insieme alla pianista Leonora Armellini (14 settembre).

Tanti, dal 24 al 31 luglio, gli eventi sotto le stelle, con i concerti di Max Gazzè, Daniele Silvestri, Danilo Rea, e i recital di Giovanni Scifoni e Sergio Rubini. A settembre, 4 wine concert in cantina, 4 concerti per giovani ensemble da camera, e tante nuove produzioni, come la sacra rappresentazione di "Transitus" con le musiche di Carrara, e la prima assoluta di "Oltreoceano" con musiche di Giancarlo Aquilanti.

L'omaggio a Gaspare Spontini prosegue nella 57/a Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi, che inaugura il 18 e 20 ottobre con una nuova produzione de "La Vestale" di Gaspare Spontini (protagonista Carmela Remigio), prosegue l'8 e 10 novembre con una nuova produzione de "Il Turco in Italia" di Gioachino Rossini, quindi il 29 novembre e primo dicembre propone i "Quadri parlanti" di Spontini diretta da Giulio Prandi in prima esecuzione assoluta in epoca moderna, e chiude il 20 e 22 dicembre "La traviata" di Giuseppe Verdi. La precede una Traviata pocket di Europa Incanto per 900 bambini delle scuole, a maggio, e a luglio l'opera nei borghi, ad Urbania e Morro d'Alba, con "Il filosofo di campagna" di Galuppi.



