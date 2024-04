Giovane ai domiciliari aveva 9 kg di droga in casa, arrestato

A Cingoli (Macerata,) nel giardino e nell'orto annessi all'abitazione di un 24enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, in un anfratto tra la vegetazione c'erano un borsone e una busta di carta con all'interno due chilogrammi di marijuana, suddivisi in buste in cellophane trasparente, e 125 panetti di tipo hascisc di varie forme, dimensioni e peso, per un totale di 7,343 chilogrammi oltre ad un bilancino di precisione e un coltello da cucina per il taglio dei panetti. La scoperta dell'ingente quantitativo di stupefacenti, in tutto oltre nove chilogrammi, è stata fatta ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Cingoli che hanno arrestato in flagranza di reato il 24enne. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con la recidiva reiterata, specifica e infra quinquennale.

La perquisizione domiciliare è scattata nell'ambito di controlli dei carabinieri sul 24enne ai domiciliari. Vicino all'abitazione del giovane c'era un'autovettura condotta da un 22enne del Maceratese. I carabinieri si sono insospettiti e hanno controllato quest'ultimo, trovandolo in possesso di due frammenti di hascisc, in tutto di 5,4 grammi, verosimilmente acquistati proprio dal giovane ai domiciliari. Così hanno deciso di approfondire gli accertamenti in casa. In un mobile sono stati trovati 3.600 euro e in cucina c'erano 66 sigarette elettroniche con serbatoi contenenti liquido infuso di thc e di cannabis. Da qui la decisione di estendere le verifiche alle pertinenze della casa dove poi è stata rinvenuta la droga.

La droga e il resto del materiale sono stati sequestrati: il giovane automobilista è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per la violazione amministrativa relativa all'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida. I carabinieri hanno avvisato dell'arresto il pm di turno della Procura di Macerata che ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Il 24enne è stato trasferito in carcere ad Ancona.





