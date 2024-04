Marche leader nelle cucine, 24% produzione totale italiana

Le Marche sono leader nel settore delle cucine e rappresentano il 24% della produzione totale, raggiungendo nel 2023 un valore di circa 3,8 miliardi di euro e posizionandosi al quarto posto per fatturato nella filiera Legno-Arredo. Con un saldo commerciale pari a 695 milioni di euro, oltre 2.000 imprese e 19.500 addetti, di cui il 72% impiegato nella produzione di mobili, secondo i dati del Centro Studi FederlegnoArredo, resi noti in occasione del Salone del Mobile a Milano.

Le Marche mantengono una posizione di rilievo nelle esportazioni di mobili: sono la quinta regione per valore esportato della filiera Legno-Arredo nel 2023, pari a 933,5 milioni di euro, stabile rispetto al 2022. La provincia di Pesaro Urbino è il principale polo esportatore di mobili (354 milioni di euro, stabile a -1,5% sul 2022). Seguono Ancona (171 milioni di euro, +20,3% sul 2022) e Macerata (99 milioni di euro, -4%).

Nel 2023, gli Stati Uniti nonostante un calo (-4%) si confermano il primo mercato, con un valore esportato pari a 115 milioni di euro. Seguono Francia (+10,9%), Germania (+12,2%) e Spagna (+12,6%). In calo la Cina -5,4%.

"Nel corso dell'ultimo anno, le cucine italiane hanno ottenuto un risultato notevole, considerando il contesto economico generale, ossia la stabilità delle vendite all'estero rispetto al 2022. Si tratta di un segnale importante, frutto anche della capacità del settore di affrontare le sfide legate ai processi di montaggio e all'assistenza post-vendita. Questo crea le premesse per un futuro di espansione globale", commenta Edi Snaidero, consigliere incaricato gruppo Cucine di FederlegnoArredo.



