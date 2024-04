Marche al Vinitaly, 'puntiamo su biologico e vitigni autoctoni'

"Puntiamo sui vini biologici e a riscoprire alcuni nostri vitigni autoctoni": a dirlo all'ANSA è l'assessore all'agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, e lo fa dai padiglioni del Vinitaly di Verona. "Siamo al Salone del vino con oltre cento produttori marchigiani - racconta l'assessore - La risposta che stiamo avendo è incoraggiante, dopo alcuni mesi di difficoltà, a causa soprattutto delle tensioni in atto sulla scena internazionale, sembra che i mercati del vino stiano dando segnali di ripresa".

"Le Marche - aggiunge - senza dubbio devono puntare più su vini di qualità che sulla quantità, crediamo molto sui biologici perché rientrano in quella filosofia di attenzione che abbiamo in fatto di sostenibilità ambientale del territorio".

Antonini ricorda, infatti, che le Marche "è una delle prime regioni in Italia ad avere colture vitate a biologico e questo ci permette anche di attrarre un certo tipo di utente appassionato e attento alle coltivazioni sostenibili". "Come Regione - dice ancora l'assessore - siamo pronti anche alle nuove sfide tecnologiche, anche per far fronte ai cambiamenti climatici che condizionano le nostre coltivazioni". Sul fronte della riscoperta di antichi vitigni, Antonini fa sapere che la Regione "sta valutando un percorso di valorizzazione". "Oltre di nostri classici verdicchio o pecorino, vorremmo riscoprire alcuni vitigni in chiave moderna così da implementare la nostra offerta e dare una ulteriore spinta a tutto il settore", sottolinea l'assessore. Che, in conclusione, non manca di evidenziare come il "vino, in chiave turistica, sia un grande ambasciatore dei territori e quindi anche delle nostre Marche.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA