Fabriano trasformato in set per film 'Come crimini e misfatti'

Una trentina di comparse pronte a fare il loro debutto sui grandi schermi grazie alla produzione del film "Come crimini e misfatti", che sarà girato a Fabriano (Ancona) e nel comprensorio, regista Alessio Pascucci. Il primo giorno di casting si svolgerà domani, 18 aprile, dalle 10 alle 18, al salone 'Chiara Luce Badano' della Parrocchia della Misericordia a Fabriano. "Tra comparse e figurazioni speciali, vale a dire persone dai tratti marcati, volto duro e malavitoso, cerchiamo una trentina di persone tra i 18 e i 60 anni, residenti nelle Marche", spiega il regista, Pascucci.

"Mio nonno, che purtroppo non ho conosciuto, era marchigiano.

Nella sceneggiatura che ho scritto ci sono riferimenti marchigiani importanti. Quindi, mi è sembrato giusto venire a visitare questa terra meravigliosa e capire se poteva diventare la location del film. Io amo la carta, un grande pezzo del nostro patrimonio culturale, quindi venire a Fabriano era un obbligo per me. Ne sono rimasto affascinato: luoghi e paesaggi meravigliosi, persone accoglienti, in poche parole, il sito giusto per 'Crimini e misfatti'", racconta il regista che anticipa qualche nome del cast. "Posso dire che abbiamo un gruppo di lavoro eccellente sia in termini tecnici che artistici. Solo tre nomi per incuriosire il giusto. I primi due - conclude - possono vantare premi come il David di Donatello: Michele Attanasio che sarà direttore della fotografia e Tonino Zera che si occuperà della scenografia. Per il cast, Fortunato Cerlino che ha interpretato il personaggio di Savastano in Gomorra".



