Comunicazione scientifica protagonista a Unicam con FameLab

Sfida tra giovani ricercatori e ricercatrici a suon di comunicazione scientifica per FameLab Camerino. Per il quarto anno consecutivo l'Università di Camerino è stata sede del talent scientifico FameLab, competizione internazionale di comunicazione scientifica ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, che coinvolge oggi oltre 30 Paesi in tutto il mondo e che dal 2012 si svolge in Italia grazie alla collaborazione sino al 2021 tra Psiquadro, coordinatore nazionale, e British Council. Dal 2022 in Italia l'evento è organizzato da Psiquadro in collaborazione con il Cheltenham Science Festival.

I partecipanti hanno avuto tre minuti per conquistare la giuria ed il pubblico collegato on line parlando di un tema scientifico che li appassiona raccontandolo con chiarezza, esattezza e carisma. Gopi Battineni, Francesco Catalini, Martina Coletta, Stefan Jackson, Francesca Petetta, Ilaria Svampa sono coloro che hanno preso parte alla selezione: è tra di loro che la giuria composta da Graziano Leoni rettore Unicam, Alessandro Gnucci, divulgatore scientifico, ed Egizia Marzocco, responsabile dell'Area Comunicazione, Organi Accademici e Public Engagement di Unicam, ha scelto i due finalisti.

Vincitori della selezione di Camerino sono stati Martina Coletta, dottoranda Unicam in Biologia, e Francesco Catalini, dottorando Unicam in Chimica Organica, che hanno condotto alla scoperta rispettivamente dell'affascinante mondo della biodiversità del suolo e della chimica organica. I due accederanno di diritto alla finale nazionale in programma nel prossimo autunno. Terza classificata Francesca Petetta, assegnista di ricerca Unicam nel settore della farmacologia mentre il premio del pubblico è stato assegnato a Stefan Jackson, dottorando Unicam in Scienze farmacologiche.

"Una mattinata emozionante - ha sottolineato il rettore Leoni -, ricca di contenuti, di giovani ricercatrici e ricercatori che si sono messi in gioco, con la voglia di comunicare la propria passione, non solo alla giuria, ma a tutta la platea composta anche da studentesse e studenti delle scuole superiori che hanno seguito con molta attenzione ed hanno supportato tutti i partecipanti. Come Ateneo cerchiamo di coinvolgere il più possibile le nostre studentesse ed i nostri studenti così come le giovani ricercatrici e i giovani ricercatori, in quelle che sono le nostre attività di comunicazione della scienza e in tutti quegli eventi in cui c'è da mettere in gioco anche un po' di freschezza ed un po' di energia, capacità di cui i giovani sono portatori. La comunicazione scientifica rappresenta un efficace strumento per avvicinare i giovani alla scienza e ringrazio per questo tutti i partecipanti per aver voluto condividere questa bellissima esperienza" ha concluso.



