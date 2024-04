Rigenerazione stazioni Fs, lavori a Matelica e Urbisaglia

Lavori nelle stazioni di Urbisaglia-Sforzacosta e Matelica (Macerata) e anche in quella di Loreto (Ancona). Sono alcuni interventi previsti da Stazioni del Territorio, progetto promosso dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e rivolto agli scali ferroviari dei comuni con meno di 15 mila abitanti. L'obiettivo è "rendere le stazioni un valore aggiunto del tessuto sociale sfruttandone la presenza capillare sul territorio nazionale per convertirle in centri multiservizi per i cittadini e le comunità locali". Si mira, fa sapere il Gruppo Fs, "a trasformare le stazioni in centri polifunzionali utilizzando fabbricati, con spazi disponibili, e aree esterne in disuso così da metterli a disposizione della cittadinanza con l'inserimento di servizi polivalenti e di pubblica utilità".

Il progetto è stato presentato oggi nella sede del Gruppo Fs a Roma. Tra gli altri erano presenti il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, l'amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris, l'amministratore delegato e direttore generale di Rfi Gianpiero Strisciuglio.

Il progetto coinvolgerà 20 scali in tutta Italia e ha già preso il via in cinque stazioni pilota, situate nelle quattro regioni del Centro Italia coinvolte nei sismi del 2009 e del 2016: Popoli-Vittorito (Pescara), Urbisaglia-Sforzacosta e Matelica (Macerata) sono in fase di completamento, mentre Antrodoco Centro (Rieti) e Baiano di Spoleto (Perugia) sono interessate da interventi che si concluderanno nel 2025. Per ogni stazione sono state ascoltate le esigenze espresse dal territorio e inseriti i servizi e le funzioni richieste, dagli ambulatori medici alla farmacia, dalle postazioni di lavoro con prese elettriche agli Amazon Locker.

Alla stazione di Urbisaglia-Sforzacosta si sono conclusi lavori di manutenzione al fabbricato viaggiatori, tra cui il rifacimento completo della facciata e il ripristino del tetto e del manto di copertura. Per volontà del Comune è stata mantenuta attiva la locazione dell'edificio alla Protezione Civile.

Nell'area esterna al fabbricato, presente un locale ex-magazzino di proprietà di Rfi che, previe verifiche tecniche, sarà consegnato al territorio per diventare area di accesso alla nuova stazione; verranno realizzati un parcheggio e un sottopasso. Sul piazzale di stazione, inoltre, verrà posizionato l'Amazon Locker.

Alla stazione di Matelica, nel fabbricato viaggiatori sono stati già riqualificati l'atrio, dove a breve saranno realizzate postazioni di lavoro con prese elettriche per consentire di ricaricare dispositivi elettronici, e i locali che ospiteranno un ambulatorio medico. Sono in corso i lavori per un secondo ambulatorio, adiacente al primo e sugli ex locali gestiti dalla Pro Loco, utilizzati come magazzini, e che verranno consegnati al Comune per insediare, attraverso la rotazione all'uso, la sede dei comitati di quartiere per attività sociali. Nel piazzale esterno, a seguito di autorizzazione a procedere ai lavori di riqualificazione da parte di Rfi, verranno realizzate, a cura del Comune, le opere di riorganizzazione degli stalli di sosta e l'installazione di una pensilina con copertura fotovoltaica. L'area verde sarà messa a disposizione del Comune.

Nell'area esterna sarà posizionato l'Amazon Locker. Tra le altre stazioni che saranno coinvolte anche quella di Loreto (Ancona).





