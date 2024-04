Ad Ancona inflazione invariata a marzo, -0,8% spese per energia

A marzo è rimasto invariato ad Ancona l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività mentre il tasso tendenziale annuo è cresciuto dal valore negativo di febbraio (-0,2%) al +0,2%. Lo rende noto l'Ufficio statistica del Comune.

Tra le voci in calo a marzo, quella relativa alle spese per abitazione acqua energia e combustibili (-0,8%), a tabacchi e bevande alcoliche (-0,4%), a ricreazione spettacolo e cultura (-0,3%), ai prodotti alimentari e bevande analcoliche (-0,2%).

Sono risultati in rialzo i prezzi legati ai capitoli trasporti (+0,7%), servizi ricettivi e di ristorazione (+0,2%), altri beni e servizi (+0,2%), servizi sanitari e spese per la salute (+0,1%). Invariate le voci riguardanti abbigliamento e calzature, mobili articoli e servizi per la casa, istruzione.

Sul fronte delle spese energetiche, da segnalare il sensibile calo dei prezzi per energia elettrica (-2,8%) e gas (-2,7%) mentre risulta in controtendenza il prezzo della fornitura d'acqua (+5,8%) e della raccolta di acque di scarico (+5,5); nello stesso capitolo di spesa in aumento anche gli affitti reali per abitazione (+0,3%).



