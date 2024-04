Sportello bancomat fatto saltare ad Ancona, indaga la polizia

Nella notte è stato fatto esplodere lo sportello bancomat di una filiale di un'istituto di credito nella zona di via I Maggio alla Baraccola di Ancona. E' accaduto intorno alle 3. Al loro arrivo i poliziotti, oltre all'Atm danneggiato e alla porta a vetri dell'ingresso in frantumi, hanno trovato bidoni di traverso posizionati in strada per rallentare l'intervento delle forze dell'ordine.

L'esplosione ha danneggiato le parti di cartongesso e le porte della filiale, così come l'impianto elettrico. Le banconote asportate erano solo quelle fuoriuscite poiché riposte all'interno del bancomat. Sul posto il personale della Polizia Scientifica è intervenuto per effettuare i rilievi del caso, mentre i poliziotti proseguono con le indagini per assicurare gli autori del blitz.



