Nato un okapi al parco zoo Falconara, la giraffa della foresta

E' nato un okapi, una specie a rischio di estinzione, al Parco zoo di Falconara Marittima (Ancona), unica struttura in Italia ad ospitare questo raro mammifero. Si tratta del secondo esemplare nato in Italia, a due anni di distanza da suo fratello "Italo". Il baby okapi è coccolato e accudito dalla madre nel nido, dove rimarrà per circa due mesi. I visitatori dovranno quindi attendere ancora prima di poterlo vedere correre e giocare nello spazio esterno del reparto. Al momento non si sa se il secondogenito di mamma Elani e papà Dayo sia un maschietto o una femminuccia, una volta stabilito il sesso verrà scelto il nome.

Collo lungo, testa affusolata, corpo di colore marrone scuro con strisce bianche sulle zampe e nel posteriore: l'okapi, originario della Repubblica Democratica del Congo, è conosciuto anche come la giraffa della foresta. Il giardino zoologico marchigiano è l'unico in Italia ad ospitare questi rari mammiferi con l'obiettivo di preservare la specie a rischio di estinzione (è nella Lista rossa dell'International Union For Conservation of Nature). La struttura supporta l'Okapi Conservation Project e partecipa all'Eep, il programma europeo di riproduzione ex situ delle specie minacciate. Per questo, Italo, ormai diventato grande, prossimamente sarà trasferito al Tierpark di Berlino. In precedenza nella struttura erano arrivati anche tre canguri grigi orientali



