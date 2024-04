Fuga di gas a Macerata, si riduce la 'zona rossa'

Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli ha firmato una nuova ordinanza che riguarda via Cluentina a Piediripa in relazione alla fuoriuscita di gas avvenuta il 9 aprile. È autorizzata la riattivazione dell'energia elettrica e il rientro nelle proprie abitazioni di nuovo utilizzabili da parte degli utenti ospitati e assistiti in questi giorni di emergenza.

La nuova ordinanza dispone di prorogare ulteriormente e parzialmente le disposizione precedenti, "tenuto conto che nel sottosuolo e nelle canalizzazioni impiantistiche dell'area esterna sulla viabilità, risulta ancora presente una residuale concentrazione di gas", - stabilendo sino alle ore 18.00 del 17 aprile (salvo revoca anticipata su parere dei vigili del fuoco) di mantenere disattivata l'energia elettrica di alimentazione della rete pubblica (illuminazione) e l'interdizione del traffico veicolare nelle zone individuate congiuntamente in data odierna e limitando, quindi, la "zona rossa" con i seguenti punti: via Cluentina 87; via Cluentina 85; via Cluentina 49 limite del piazzale; via Annibali 2 verso via Cluentina



