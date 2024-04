Fiuminata commemora carabiniere 23enne ucciso dai rapinatori

Nel cimitero di Fiuminata (Macerata) si è svolta ieri la commemorazione della Medaglia d'oro al Valor Militare Vice Brigadiere dei Carabinieri Alfredo Costantini: il militare, nato a Fiuminata nel 1960, nel tentativo di sventare una rapina in una gioielleria, il 14 aprile del 1983 in Montegrotto Terme (Padova), venne colpito dai malviventi e morì dopo 106 giorni di agonia, all'età di 23 anni.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Fiuminata Vincenzo Felicioli, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Macerata Tenente colonnello Massimiliano Mengasini, i sindaci dei comuni vicini, una rappresentanza della Associazione Nazionale Carabinieri, oltre a numerosi cittadini che hanno voluto commemorare l'Eroe scomparso. Erano presenti la sorella ed il fratello dello sfortunato carabiniere caduto in servizio appena 23enne. Tanta la commozione, con i discorsi ufficiali interrotti più volte dagli applausi dei presenti, per una tragedia ancora viva nel ricordo dell'intera comunità.



