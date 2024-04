M5s presenta lista a Pesaro nella coalizione di centrosinistra

"Quando sei al governo ti rendi conto che oltre a raccontare ciò che vuoi fare devi sapere come farlo, come coprire economicamente il progetto e studiarne la compatibilità con le leggi. Siamo una forza politica che a testa alta può dire di aver lavorato seriamente per la città di Pesaro e di aver raggiunto ambiziosi obiettivi che ci eravamo prefissati tramite il programma elettorale presentato". Così la lista del Movimento 5 Stelle che ha presentato i candidati e il proprio programma elettorale alle prossime elezioni comunali a Pesaro dove si "presenterà e interloquirà all'interno del perimetro di coalizione di centrosinistra". A Pesaro il centrosinistra candida a sindaco il vice presidente del Consiglio regionale Andrea Biancani (Pd).

A introdurre la squadra del M5s, la capolista e assessora comunale uscente dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Matteo Ricci (Pd), Francesca Frenquellucci, che ha deleghe all'Innovazione e alla Partecipazione. "Dal 2009, anno di nascita del M5S ad oggi sono passati ormai 15 anni. - ricorda - In questo periodo abbiamo conosciuto persone, elaborato sogni e idee, combattuto per Pesaro e aderito ad un progetto politico che ci ha permesso di concretizzare tanti punti del programma proposto ai concittadini. Ciò si traduce in esperienza dalla quale come un distillato nasce la lista elettorale che stiamo presentando". Il M5s "che abbiamo concepito e fatto crescere in questi anni è una realtà saldamente radicata nei territori, per promuovere e favorire dinamiche tipiche di una politica fatta dal basso, dal confronto e ascolto con le persone per riportare all'attenzione delle istituzioni le istanze della comunità".

"Questi 15 anni passati ci sono serviti per raggiungere una maturità politica che oggi sentiamo di avere, siamo stati per la prima volta al governo della città - continua - dove ci siamo resi conto che la nuova prospettiva regala un'immagine molto diversa da quella dell'opposizione a cui eravamo abituati dove tutto a parole è fattibile". Tra i traguardi raggiunti nella giunta uscente, il M5s ricorda lo sviluppo di "progetti a beneficio dell'ambiente, dello sviluppo economico, nell'ambito sociale, il ritorno dell'università in città".



