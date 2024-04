Notte Morricone, torna la potenza visionaria di Morau

Notte Morricone è la nuova creazione del 2024 del Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto che celebra l'indelebile eredità artistica del Premio Oscar grazie ad uno dei maggiori coreografi internazionali: Marcos Morau.

L'autore spagnolo, con la sua potenza visionaria e la capacità di trasfigurare universi musicali, propone una serata unica che intreccia danza, arti visive e suggestioni cinematografiche. Il progetto, presentato a Roma, avrà due coproduttori principali, Macerata Opera Festival e Teatro di Roma. Lo spettacolo, infatti, debutterà il 1 agosto all'Arena Sferisterio del Macerata Opera Festival e, successivamente, sarà in scena dal 24 ottobre al 10 novembre al Teatro Argentina di Roma, co-presentato dal Festival Romaeuropa.

Artista rivelazione degli ultimi anni, i lavori di Morau interrogano la contemporaneità, della quale è intensa voce coreografica, ma non solo. In lui il tema dell'ibridazione dei linguaggi è "nativo" e l'immaginazione visionaria parte integrante del suo flusso creativo. Nel 2022 ha dato vita allo straordinario Nachtträume con il Balletto di Zurigo: un capolavoro nel quale canto, musica, recitazione e danza sono completamente innestati sullo stesso filo compositivo. Ha creato poi una Belle au bois dormant con l'Opèra di Lyon dalla grande forza espressiva. In questi mesi è al lavoro per due nuove creazioni con lo Staatsballett Berlin e il Nederlands Dans Theater.

Fra i sostenitori del nuovo lavoro non mancano realtà di spicco nazionale, quali la Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, il Centro Teatrale Bresciano e Ravenna Festival, che ha messo a disposizione l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, alla quale è affidata la registrazione della partitura, adattata e trascritta dal Maestro Maurizio Billi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA