Intitolata a Berlinguer la circonvallazione di Muraglia a Pesaro

Intitolata a Enrico Berlinguer la Nuova Circonvallazione di Muraglia, inaugurata questa mattina a Pesaro. A ricordare il leader del Pci c'era anche Massimo D'Alema, presidente Fondazione Italianieuropei. "Berlinguer è stato un uomo politico, un uomo che ha saputo unire la politica alla vita - ha detto -, è stato un politico a tutto tondo con un'idea austera, seria della politica, della organizzazione, della formazione della classe dirigente, della selezione dall'alto della classe dirigente. Una delle figure politiche più amate e popolari. Una persona autentica, un uomo giusto, che ancora oggi ci restituisce l'immagine di un uomo integro".

Per il sindaco Matteo Ricci è stato "momento carico di emozione. Dedicare questa strada a Berlinguer significa dedicarla alla mia famiglia, in particolare a mio nonno. È grazie a lui, alla sua passione, se ho conosciuto il grande leader politico Berlinguer, come lo definiva mio nonno 'una persona per bene che stava sempre dalla parte dei più deboli'.

Ed è grazie a lui - ha spiegato - se mi sono avvicinato alla politica e per anni ho avuto l'onore di guidare e servire la nostra bella città". Ricci ha ammesso di avere pianto riguardando la cassetta dell'ultimo discorso di Berlinguer a Padova, "quando nonostante la malattia lo stesse colpendo in maniera feroce, decise di terminare quel discorso. La sua era una missione, come deve essere la vera politica".



