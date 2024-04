Crippa (Lega), 'salva casa' per far ripartire mercato immobili

"La proposta della Lega è di cercare di andare incontro a migliaia di cittadini che in questo momento vogliono sanare delle piccole difformità che ci sono all'interno delle loro abitazioni". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, oggi a Civitanova Marche, (Macerata), parlando del piano 'salva-casa'. A margine dell'assemblea regionale della Lega, Crippa ha anche spiegato che questo "è anche un modo per permettere di vedere case e far ripartire il mercato immobiliare". "Ci sono migliaia di pratiche inevase all'interno degli uffici comunali - ha sottolineato - e quindi la proposta della Lega è sbloccare un po' di burocrazia, agevolare i Comuni, i cittadini e andare incontro alla tutela di uno dei beni più preziosi che hanno gli italiani, che è la propria abitazione".



