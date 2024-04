Cominciati lavori di riqualificazione di piazza Arringo a Ascol

E' cominciata la riqualificazione di piazza Arringo ad Ascoli Piceno. Lo ha annunciato in un video sulla sua pagina Facebook il sindaco Marco Fioravanti. Insieme a piazza del Popolo, si tratta di uno dei luoghi più importanti del centro storico di Ascoli sul quale si affacciano palazzo Arengo, la Cattedrale di Sant'Emidio, il Battistero, il Museo Diocesano e il Museo Archeologico.

"Qualche anno fa abbiamo avviato una partecipazione di idee con l'Università di Camerino per il rifacimento di piazza Arringo, ma l'abbiamo dovuta rallentare per le lamentele che giungevano per via dei tanti cantieri che occupano spazi del centro storico di Ascoli" ha premesso il primo cittadino, specificando che si è voluto attendere, quindi, la conclusione dei lavori per la centralissima via Trieste che sarà completamente fruibile in vista del ponte fra il 25 aprile e il Primo Maggio quando Ascoli ospiterà il festival enogastronomico Fritto Misto.

La pavimentazione della piazza da tempo evidenzia criticità alle mattonelle e al massetto. "Per effettuare i lavori abbiamo ottenuto dalla Regione Marche proprio in questi giorni un finanziamento di 1,5 milioni di euro ed è in corso la progettazione insieme all'Agenzia del Demanio per regalare la nuova veste a una delle piazze più importanti di Ascoli" ha concluso il sindaco Fioravanti.



