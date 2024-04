Incidente e incendio in galleria nel tratto sud A14 nelle Marche, un morto

Sul tratto marchigiano dell'A14, incidente in galleria tra tre mezzi pesanti, uno dei quali andato a fuoco: una persona è deceduta. Si è verificato questa mattina, intorno alle 9.30, nella galleria Vinci (Cupra Marittima) al chilometro 293 in direzione sud. Sul posto il 118, la Polizia autostradale, i vigili del fuoco e personale della società Autostrade.

L'incidente stradale ha coinvolto vari mezzi tra cui un pullman e alcune autovetture: uno degli occupanti del pullman è deceduto. A seguito dello scontro si è verificate un incendio che ha coinvolto un camion che trasportava sostanze alcoliche. Sul posto i vigili del fuoco dei Comandi di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con l'ausilio di tre autopompe, tre autobotti, un mezzo 4X4 con modulo idrico, un mezzo con liquido schiumogeno ed un carro-aria. Dopo l'incidente si era registrata subito una coda di quattro chilometri tra Fermo-Porto San Giorgio e Pedaso per la chiusura del tratto interessato dall'incidente poi riattivato dopo cinque ore. E' stato infatti riaperto poco dopo le ore 14, - fa sapere la Società Autostrade per l'Italia - sull’autostrada Bologna-Taranto, il tratto marchigiano compreso tra Fermo e Grottammare in direzione Pescara, grazie all’installazione di una deviazione sulla carreggiata opposta. La Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia ha affiancato i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale, con una task force composta da circa 20 maestranze e tecnici di Aspi. Attualmente, sul luogo dell’evento si registrano 9 chilometri di coda in direzione Pescara. Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Porto Sant'Elpidio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Grottammare.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA