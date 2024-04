Incendio in un abitazione a Senigallia, evacuata una famiglia

Incendio in serata in un'abitazione in via Verdi a Senigallia (Ancona). Le fiamme sono divampate dopo cena, al primo piano di una casa del quartiere residenziale, nei pressi del supermercato Conad. L'allarme è scattato intorno alle ore 21:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per spegnere il rogo che ha causato diversi danni e costretto all'evacuazione di una famiglia. In supporto la Polizia locale di Senigallia per chiudere la strada alla circolazione e permettere le operazioni di soccorso in sicurezza. Ancora ignote le cause dell'incendio su cui stanno facendo chiarezza i vigili del fuoco.



