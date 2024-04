Al via stagione crociere ad Ancona, in arrivo la Msc Lirica

L'arrivo di Msc Lirica aprirà la stagione 2024 delle crociere nel porto di Ancona. La nave della compagnia di navigazione Msc Crociere attraccherà venerdì 5 aprile, prima toccata di un calendario complessivo che prevede già 60 arrivi fino al 28 ottobre. Nel 2023 gli arrivi furono 48, con un totale di 87.827 crocieristi.

Msc Lirica, ricorda l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, "con una lunghezza di 274,9 metri, arriverà ogni venerdì dall'isola greca di Santorini per un totale di 30 accosti, lo stesso numero Msc del 2023. Attraccherà alla banchina 15, proprio di fronte al centro storico da dove i crocieristi potranno visitare la città oppure usufruire delle escursioni organizzate nelle principali mete turistiche del territorio. Fra le proposte preferite dai crocieristi, la scorsa estate ci sono state il Panoramic tour, la visita della città a bordo di un bus turistico, e il Walking tour di Ancona, con una passeggiata nelle vie del centro cittadino, con la visita del Duomo e del Passetto. Fra le escursioni più amate, le Grotte di Frasassi, la Riviera del Conero, con Sirolo e Numana, Morro d'Alba, Senigallia, Urbino, il Wine tasting tour, con la degustazione dei vini marchigiani, e Assisi".

"Venerdì saranno 1.917 i passeggeri che a bordo della nave di Msc Crociere arriveranno nello scalo dorico di cui 245 s'imbarcheranno da Ancona per intraprendere il viaggio nell'itinerario nel mare Adriatico; saranno 320 le persone che sbarcheranno. A bordo viaggiano anche 720 persone dell'equipaggio.

Msc Crociere sarà nel porto dorico anche con la nuovissima Explora I, una nave parte della flotta di Explora Journeys costruita nel pieno rispetto della sostenibilità, con tecnologie innovative di supporto ambientale e sistemi di controllo di emissioni, che attraccherà il 9 e il 26 ottobre.

Numerose le compagnie di navigazione che arriveranno nel porto dorico per la stagione 2024. L'inglese Marella Cruises aumenterà le toccate a 17, da maggio ad ottobre, 11 in più rispetto al 2023. Due le navi della compagnia previste: Marella Explorer 2, con la prima toccata il 13 maggio, e Marella Explorer, primo arrivo il 19 maggio. L'estate vedrà l'arrivo di altre compagnie da crociere del luxury: Azamara, Oceania, Ponant, Regent Seven Seas, CroisiEurope e Atlas Ocean Voyages.

"L'inizio della stagione delle crociere è sempre una nuova primavera per la nostra portualità e per la regione - afferma il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Questo segmento marittimo continua a crescere ovunque, grazie al desiderio rinnovato delle persone di viaggiare, come dimostra il calendario per i prossimi mesi, sintesi della collaborazione fra istituzioni, Capitaneria di porto, Polmare, Guardia di Finanza, società di servizio, agenzie marittime, servizi tecnico-nautici. Un programma intenso, in cui le crociere rappresentano una delle chiavi di ingresso del turismo alle Marche e alla città di Ancona, per scoprire nuovi luoghi di cui innamorarsi".



