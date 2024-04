Ad Ascoli corso Unicam 'Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità'

Si arricchisce ancora l'offerta formativa dell'Università di Camerino con il nuovo corso di laurea magistrale in "Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità" (PaÍS), progettato dalla Scuola di Architettura e Design "E.

Vittoria" dell'Università di Camerino e dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, che sarà attivato ad Ascoli Piceno.

Il nuovo corso è stato presentato ufficialmente il 27 marzo ad Ascoli Piceno, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, del Presidente della Regione Francesco Acquaroli e del Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, in un incontro che si è aperto con i saluti istituzionali del Prorettore Vicario di Unicam professor Emanuele Tondi e del Rettore di Univpm professor Gianluca Gregori e con gli interventi del professor Massimo Sargolini, Direttore della Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" di Unicam e del professor Davide Neri, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di Univpm, che hanno illustrato nel dettaglio gli obiettivi, le opportunità e gli sbocchi professionali del corso.

"Sono molto soddisfatto - ha sottolineato il Rettore Unicam Graziano Leoni - per l'attivazione di questo nuovo corso di laurea, frutto del lavoro in sinergia tra i team dei due Atenei, che ringrazio, su tematiche di stringente attualità. Per connotare sempre di più l'offerta didattica dell'Università di Camerino, è necessario favorire l'attivazione di percorsi interdisciplinari che possano fornire anche importanti opportunità professionali, ed è proprio questa la strada che stiamo percorrendo. Il corso di laurea magistrale in "Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità" rappresenta, inoltre, una ottima opportunità per le laureate ed i laureati triennali dei corsi di laurea in Architettura e Agraria, andando a completare un progetto formativo di eccellenza ad Ascoli Piceno, che Unicam ha costruito nel corso degli anni".

Il corso di laurea magistrale in "Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità" ha l'obiettivo di formare la figura professionale del Paesaggista, riconosciuta a livello internazionale, che possieda competenze multidisciplinari pertinenti all'analisi, alla progettazione, alla pianificazione e alla gestione del paesaggio. Tale figura sarà capace di leggere e interpretare le componenti paesaggistiche sia naturali e antropiche che materiali ed immateriali, di applicare metodi e strumenti appropriati per affrontare, alle diverse scale e in differenti contesti, ad esempio urbani, periurbani, agricoli, forestali, naturali, il progetto e la gestione dello spazio aperto e del paesaggio, con particolare attenzione ai temi contemporanei dell'innovazione, della sostenibilità e della transizione ecologica.

Innovativa sarà anche la didattica, che vedrà quella tradizionale affiancata da una didattica laboratoriale, ampiamente sperimentata dalla Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" di Unicam con straordinari risultati negli ultimi anni, portandola ad ottenere il primo posto in Italia tra tutte le Scuole di Architettura nelle classifiche Censis, per le modalità innovative di erogazione della didattica.



