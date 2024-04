Accoltella vicina alla schiena dopo una lite per futili motivi

Nel giorno di Pasquetta, in seguito ad una lite scaturita da futili motivi, una 24enne del Frusinate ha aggredito con un coltello una vicina di casa 49enne, originaria del Brasile, ferendola alla schiena. Il fatto è accaduto nel centro di Porto Recanati (Macerata) verso le 15.30: i carabinieri della Stazione di Porto Recanati hanno in seguito denunciato in stato di libertà la 24enne.

La donna ferita è stata soccorsa dal 118 di Recanati e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova marche dove ha ricevuto le cure per le lesioni da arma da taglio subite sotto una scapola, giudicate guaribili in giorni 20. La 49enne è ancora ricoverata in ospedale. Dopo l'aggressione, la 24enne si era data alla fuga ma è stata individuata dai carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Le contestazioni sono da ritenersi allo stato provvisorie e la responsabilità penale dell'indagata sarà accertata solo all'esito del giudizio.



