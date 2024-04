Campionato mondiale di Scuccetta, vince ragazzino 9 anni

Giunto alla 34/a edizione, anche quest'anno è andato in scena ad Ascoli Piceno il tradizionale Campionato del Mondo di "Scuccetta" che ha richiamato tante persone in piazza Arringo grazie anche alla splendida giornata di sole e la temperatura gradevole. La gara consiste nel battere uova sode una contro l'altra; vince quella che rimane integra. La vittoria quest'anno è andata a Riccardo Frailich, 9 anni di Reggio Emilia che ha battuto in finale il coetaneo Daniele Rinaldi di Ancona.

Oltre un migliaio le uova sode che sono state messe e disposizione da Nazzareno Migliori, promotore e anima della manifestazione il cui incasso (i partecipanti versano una piccola quota) è andato come sempre all'Aism di Ascoli. Il week end pasquale ha registrato una presenza massiccia di turisti ad Ascoli Piceno fin da giovedì scorso, con presenze record per la Pinacoteca civica, il Museo Archeologico e il Forte Malatesta.





