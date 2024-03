Ricci chiude tour 'Pane e politica, verso candidatura Europee

Si conclude con una grande cena popolare, venerdì 12 aprile alla ex Fiera di Campanara di Pesaro, il tour di presentazione di "Pane e Politica" (PaperFirst, 2023), il libro del sindaco uscente Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci Pd e presidente nazionale di Ali-Autonomie Locali Italiane, durato70 tappe. Un volume in cui è racchiusa l'esperienza del format lanciato dal primo cittadino pesarese: una serie di cene a casa di famiglie in tutta Italia per parlare dei loro problemi e raccogliere i loro suggerimenti, trasmesse in live streaming Nel giro di presentazioni del libro, Ricci, sorpresa Pd per il prossimo appuntamento elettorale europeo, è stato accolto da oltre 5.000 persone, durante gli eventi in numerosi Comuni, dalle Marche al Lazio, passando per Toscana e Umbria. La serata dovrebbe rappresentare il lancio della sua candidatura per l'appuntamento alle urne di giugno. "Per le Marche in Europa" il titolo della manifestazione: "l'invito - spiega Ricci - è rivolto a tutti i marchigiani che vogliono dare forza e rappresentanza alla nostra regione in Europa. Da mesi ho dato disponibilità per una mia candidatura alle elezioni europee, se la Segretaria nazionale del mio partito lo riterrà utile. Sarà una serata durante la quale, ancora una volta, metteremo insieme 'pane e politica' e ci saranno con noi anche diversi candidati alle prossime elezioni amministrative".



