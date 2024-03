Amazon, Bignami: "interesse nazionale presidio Made in Italy"

A difesa del Made in Italy, caposaldo dell'agenda del Governo Meloni, "è di interesse nazionale l'alleanza con Amazon per il sostegno ai prodotti di eccellenza delle piccole e medie imprese". Lo ha detto Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi in visita al cantiere del centro di distribuzione a Jesi (Ancona), l'undicesimo in Italia del colosso dell'e-commerce, in costruzione nell'area di Coppetella.

"Amazon - ha detto - si qualifica per essere il primo soggetto che ha interesse a vendere prodotti riferibili al made in Italy, e questo è un presidio di legalità e di contrasto a fenomeni di contraffazione che penalizzano il nostro brand". La partecipazione al sopralluogo di oggi, ha aggiunto Bignami, testimonia "l'attenzione del Governo verso una struttura che avrà livelli di occupazione e digitalizzazione di particolare interesse nello sviluppo complessivo della logistica".

"E' una iniziativa privata e che rimane tale - ha sottolineato il viceministro -. La guardiamo con attenzione per gli aspetti legati alla filiera occupazionale e delle garanzie dei lavoratori. Qui a regime lavoreranno direttamente 1.000 persone, gli standard Amazon prevedono livelli retributivi intorno ai 1.700-1.800 euro lordi mese per i primi ingressi, in linea con la contrattazione collettiva di comparto".



