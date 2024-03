Travolto e ucciso in bici da un suv sulla Statale Adriatica

Incidente mortale stamattina in zona Cesano di Senigallia (Ancona). Un uomo, in sella a una bicicletta, è stato travolto e ucciso da un suv in transito lungo la Strada statale Adriatica nord. Poche le informazioni che trapelano ancora sull'episodio costato la vita a un uomo di 78 anni, di nazionalità albanese.

L'incidente si è verificato in una zona solitamente molto trafficata, ma la situazione era aggravata dalle condizioni meteo: la pioggia ha diminuito la visibilità e fatto riversare in strada molti più veicoli del solito. Sul posto si sono portati il personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista, la Polizia Stradale per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica dell'incidente, e la Polizia Locale per la gestione del traffico nell'arteria senigalliese.



