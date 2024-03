E' scritto da una donna il manuale contro il gender gap in azienda

Una donna firma un saggio dedicato alle policy contro il divario di genere nelle aziende, un testo rivolto alla formazione per la certificazione di parità di genere.

L'Italia è al 79/o posto nel mondi su 146 nazioni nella classifica del Global Gender Gap Index che misura il divario di genere in termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione. Una situazione che però sta cambiando, tra operatori e soggetti del tessuto produttivo, anche per nuove linee europee e ministeriali per la certificazione Uni 125:2022 riguardante la gender equality nei luoghi di lavoro, recepite da aziende e organizzazioni.

"Non siamo mica uguali! Verso l'uguaglianza di genere" (Fall in Lov) - questo il tiolo del saggio - è un'agile guida aggiornata, riguardante i principali indicatori per un'impresa all'insegna di una parità concreta. Interviste, saggi, analisi e trattazioni sistematiche compongono un mosaico di soluzioni da adottare per un futuro inclusivo. Oltre a rappresentare un'indagine su stereotipi di genere, il testo offre strumenti per provare a superarli. L'autrice è Elisabetta Pieragostini, già vincitrice del Premio Rosanna Santarelli per il suo contributo all'innovazione. Marchigiana, scrittrice (tre romanzi), blogger e imprenditrice con l'azienda di famiglia, guarda ad un modello d'impresa umano-centrico, orientato ad uno sviluppo al servizio degli individui e avanzato sul fronte della transizione ecologica e della responsabilità sociale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA