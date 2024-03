Rondinelli(Pd), Yousair per i giovani dell'area Adriatico-Ionica

Una iniziativa europea dedicata ai giovani dell'area adriatico ionica. Ad appoggiarla è l'europarlamentare Daniela Rondinelli (Pd), componente della Commissione Occupazione e Affari Sociali del Parlamento Ue che da anni si occupa di giovani e di lavoro, prima firmataria di una lettera indirizzata alla Commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira per appoggiare la richiesta di finanziamento per l'iniziativa.

Rondinelli cita alcuni dati preoccupanti sullo stato delle Pmi marchigiane. in sofferenza per il post covid, l'inflazione, la concorrenza dei Paesi terzi e il sisma del 2016: "commercio, agricoltura, e manifatturiero sono i comparti maggiormente penalizzati". "Yousair - spiega - servirà ad investire sui giovani delle Marche e delle altre regioni ionio-adriatiche nell'ambito della Strategia europea macro-regionale Eusair, che dal 2014 coinvolge dieci Paesi dell'area, di cui quattro sono membri dell'Unione europea (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e sei extra-Ue (Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Nord della Macedonia, San Marino e Serbia), che ricomprendono tre Stati candidati all'adesione all'Unione".

Eusair (Eu Strategy for the Adriatic and Ionian Region) è una strategia adottata dalla Commissione europea e dal Consiglio europeo nel 2014, per promuovere la prosperità e la crescita sociale ed economica dei territori che affacciano sul mare Adriatico, migliorandone l'attrattività, la competitività e le connessioni terrestri e marittime. L'obiettivo principale di Eusair è preparare all'integrazione europea dei Balcani Occidentali, processo avviato nel 2011 con la firma del Trattato di adesione della Croazia, successivamente entrata nell'Ue il primo luglio 2013.

Secondo Rondinelli, "fanno ben sperare i dati dei ricavi e del volume di investimenti delle Pmi marchigiane ancora attive, le potenzialità della regione ci sono. A noi valorizzarle con il sostegno dell'Ue, approfittando della prospettiva d'integrazione tra il mercato unico e Paesi che negli ultimi venti anni hanno conosciuto sviluppo e crescita economica".

"Da dieci anni la strategia Eusair è fondamentale per gli enti locali, le imprese e le famiglie che risiedono nelle Marche. Le risorse europee stanziate hanno consentito di cogliere nuove opportunità sotto il profilo economico - racconta la parlamentare Pd -. Non possiamo lasciare che questa strategia muoia lentamente o s'indebolisca, occorre portarla avanti coinvolgendo i giovani. Ecco allora che Yousair è una iniziativa di natura sperimentale indispensabile per fare strada alle nuove generazioni che hanno le competenze che servono, specialmente quelle digitali, utili ad aggiornare e riformare il Piano di Azione Eusair, e a sostenere le piccole-medie imprese marchigiane".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA