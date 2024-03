Travolto dall'albero che stava tagliando, morto 83enne

Stava tagliando un albero di grosse dimensione, un 83enne che poi è stato travolto dal fusto della pianta ed è deceduto. E' accaduto a Cartoceto (Pesaro Urbino) nel pomeriggio. L'anziano stava effettuando il taglio della pianta insieme ad un familiare in un campo di loro proprietà a circa 50 metri da casa quando il tronco gli è caduto addosso.

Per assistere l'83enne era stata allertata anche l'eliambulanza per un eventuale trasporto all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona; all'arrivo del velivolo però l'uomo era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia Locale, i vigili del fuoco e l'ispettorato del lavoro dell'Azienda Sanitaria Territoriale. Sul corpo dell'83enne verrà eseguita l'ispezione cadaverica all'obitorio di Fano.



