Giovanni Allevi suonerà ad Ascoli Piceno il 25 maggio

Dopo il grande ritorno alle scene, dal palco del Teatro Ariston in occasione della 74/a edizione del Festival di Sanremo e le date del tour tutte sold out, Giovanni Allevi, annuncia il concerto speciale con cui tornerà ad esibirsi ad Ascoli Piceno, sua città natale, ultima data di primavera della tournée. Il Piano Solo Tour arriva ad Ascoli, in Piazza del Popolo per una serata straordinaria, sabato 25 maggio alle 21. Lo ha annunciato il sindaco Marco Fioravanti, che ha diffuso anche un videomessaggio dell'artista.

"Questo è il tour della vita, della rinascita, della luce dopo il buio, della rivincita sulla sofferenza e sulla malattia.

Apprendo con gioia immensa - ha detto il compositore ascolano - che tornerò in concerto nella mia adorata Ascoli. Sarà un vero ritorno a casa, dopo aver camminato nelle impervie vie dell'inferno. Sento già l'abbraccio di un pubblico che ho da sempre nel cuore. Sarà una coccola che mi concedo, circondato dalla bellezza senza tempo della sua calda architettura". I biglietti per il concerto di Allevi ad Ascoli Piceno saranno messi in vendita domani il 22 marzo nella biglietteria del teatro Ventidio Basso; da sabato sera saranno disponibili anche su Ticketone. "Ho proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Giovanni Allevi, ora la richiesta arriverà al Consiglio comunale che si esprimerà a riguardo" fa sapere il sindaco di Ascoli Piceno. "Siamo felici e orgogliosi di riaccogliere il maestro Giovanni Allevi nella nostra splendida città" ha detto il primo cittadino. "Sappiamo ciò che il maestro ha dovuto affrontare nell'ultimo periodo, ma con la forza, la tenacia e la resilienza che sono propri degli ascolani ha reagito e combattuto contro la malattia. Tutti noi, da casa, ci siamo emozionati nel vederlo salire sul palco del Festival di Sanremo - ha aggiunto - e non vediamo l'ora di applaudirlo e abbracciarlo nella nostra Piazza del Popolo: quello del 25 maggio sarà un concerto davvero straordinario".



