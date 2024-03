Capogruppo Pd Marche, 'giù le mani dal sindaco di Bari'

"Giù le mani da Bari e dal Sindaco Antonio Decaro". Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale delle Marche Maurizio Mangialardi che afferma. "il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci è stato protagonista di dieci anni di amministrazione nei quali la città è stata trasformata. È riconosciuto trasversalmente, da destra a sinistra, come un esempio: non a caso, tutti i sondaggi lo indicano come uno degli amministratori più apprezzati d'Italia".

"Il suo impegno nel combattere la criminalità e le infiltrazioni mafiose è testimoniata dal fatto che da 8 anni è sotto scorta a causa delle minacce ricevute dai clan baresi. - ricorda Mangialardi - Con Antonio abbiamo condiviso tanto: sono stato al suo fianco come coordinatore nazionale delle Anci regionali. Mi lega a lui un'amicizia profonda. Leggere - attacca l'esponente Pd - dell'agguato che il centrodestra ha provato a mettere in atto con il tentativo di sciogliere per mafia il Comune a due mesi dal voto facendo leva su motivazioni risibili e vedere la drammatica conferenza stampa di ieri è stato per me un colpo al cuore". "Potrei stare con Antonio senza entrare nel merito della questione, perché so chi è, so della sua onestà e - sottolinea - quella che pretende da tutti i suoi collaboratori.

La destra lo attacca a due mesi dalle elezioni perché ha capito che può essere una grande risorsa per il Paese: le finalità sono chiare e tutte legate al tentativo di gettare discredito su una personalità e un'esperienza amministrativa che suscitano ammirazione e apprezzamento. Dobbiamo dare tutto il nostro sostegno alla città di Bari - conclude Mangialardi - e respingere ogni tentativo di infangare una meravigliosa storia di buona politica. Dobbiamo impedire questo attacco alle istituzioni democratiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA