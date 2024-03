Un incendio è divampato nelle prime ore di oggi un una fabbrica di fisarmoniche a Castelfidardo (Ancona). Si tratta della Dino Baffetti, in via Pigini. Le fiamme hanno coinvolto i due piani dello stabilimento che si estende su una superficie di circa 5mila metri quadri.

Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, con tra squadre da Osimo e da Ancona. Non ci sono persone coinvolte. Ancora da quantificare i danni.



