Nelle Marche il settimo treno Rock, scattante e sostenibile

Un'accelerazione spinta per grandi performance e sostenibilità con la riduzione del 30% dei consumi rispetto ai vecchi treni e il 97% di materiali che potranno essere riciclati. Sono caratteristiche dei treni Rock utilizzati per il trasporto regionale nelle Marche: presentato oggi alle Officine Trenitalia ad Ancona il settimo convoglio Rock che si aggiunge agli altri 12 treni in circolazione (ci sono anche 4 Pop, 1 Jazz e 1 Swing). Entro il 2025 il totale raggiungerà quota 25 treni di nuova generazione con l'arrivo di altri 12 convogli nuovi e sostenibili.

Alla presentazione hanno partecipato, per Trenitalia, Maria Annunziata Giaconia, direttrice Business Regionale e Sviluppo Intermodale, e Marco Trotta, direttore regionale Marche; per la Regione, gli assessori regionali Goffredo Brandoni (Trasporti), Francesco Baldelli (Infrastrutture) e il presidente dell'Assemblea legislativa regionale Dino Latini; il vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni. Il treno ha doppio piano, può ospitare fino a 900 persone, con oltre 460 sedute; può trasportare fino a 15 biciclette; ci sono punti di ricarica per bici o monopattini elettrici. Previsti anche telecamere di videosorveglianza, postazioni per i diversamente abili vicine a porte di accesso e servizi igienici.

Il Contratto di Servizio di 15 anni per 700 milioni di euro sottoscritto tra Trenitalia (società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo Fs Italiane) e Regione nel 2019 (fino al 2033) prevede oltre 300 milioni di euro di investimenti totali di cui 206 per nuovi treni. Il nuovo convoglio Rock, ha detto Brandoni, "migliorerà la qualità del servizio per i marchigiani e non marchigiani. Nelle Marche l'annualità media di un treno della nuova flotta, come vetustà, è di otto anni: siamo una delle regioni con i treni più aggiornati, moderni, migliori per tutta l'utenza".

"La consegna di questo nuovo convoglio è un segno tangibile dell'importante programma di investimenti del Regionale di Trenitalia nelle Marche",- ha sottolineato Giaconia -. Qui nelle Marche c'è una delle flotte più giovani d'Italia e si traduce in un servizio qualitativamente migliore, oltre a una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico".



