Camion di generi alimentari distrutto da incendio su Ascoli Mare

Un violento incendio ha completamente distrutto un camion lungo il raccordo autostradale 11 Ascoli-Mare all'altezza dell'uscita per Monteprandone. E' successo oggi alle 14,30, costringendo le squadre di vigili del fuoco di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto a confluire sul luogo dell'emergenza. Il mezzo pesante trasportava generi alimentari confezionati. Illeso il conducente.

Le fiamme si sono propagate anche delle sterpaglie a margine della carreggiata a poca distanza dallo svincolo per accedere al casello della A14. Sul posto cinque mezzi antincendio e dodici operatori dei vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte.

Il tratto di superstrada interessato è stato chiuso al traffico veicolare con uscita obbligatoria a Monsampolo in direzione mare. Sul posto anche agenti della polizia stradale.



