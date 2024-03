8 marzo: Fai Cisl, lavoro, parità e diritti

Parità di genere, conciliazione dei tempi vita-lavoro e contrasto alla violenza sulle donne: sono temi che la Fai Cisl Fai nazionale affronta ogni anno, non solo l'8 marzo, all'interno delle aziende che occupano lavoratrici. Questa volta, dopo Campania e Trentino, la sigla sindacale ha scelto le Marche per celebrare l'8 marzo nell'azienda agricola Ambruosi&Viscardi di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). "Un modo diretto per confrontarci e arrivare ad una strada che deve condurci alla parità dei diritti e alla valorizzazione delle donne nel mondo del lavoro" ha detto la segretaria nazionale Fai-Cisl, Raffaela Buonaguro. La segretaria marchigiana della Cisl Fai, Anna Barba, ha raccontato la sua esperienza come delegata di d'azienda in una industria alimentare: "Non è stato facile, la mia opinione era considerata meno rispetto ai miei colleghi maschi, ma sono riuscita a cambiare questa cultura". Per il segretario generale Fai Cisl nazionale, Onofrio Rota bisogna "fare leva sula contrattazione sindacale per raggiungere la parità".

Per il titolare dell'azienda Marziano Ambruosi "da noi è importante che una persona tiri fuori il meglio di sé. Non ci interessa se si tratti di un uomo o di una donna. Per noi l'importante non è chi fa cosa, ma come lo si fa, ossia con amore". Fondata nel 1981 a Bologna Ambruosi&Viscardi si è trasferita nel 1984 a Massignano, poi a Sant'Elpidio a Mare. Ora in azienda lavorano figli e nipoti dei fondatori. "Ho lasciato il mio lavoro a Napoli e mi sono trasferita qui - racconta Angela, una dipendente -. Mi sono trovata benissimo e le mansioni tra donne e uomini sono equiparate". Marlene arriva dal Senegal e dopo diversi lavori è approdata nell'azienda elpidiense: "Ho una bimba piccola e l'azienda mi aiuta con gli orari per permettermi di lasciare la bambina a scuola. Ho trovato in loro una seconda famiglia". Presenti alla manifestazione i sindaci di Sant'Elpidio a Mare Alessio Pignotti e di Massignano, Massimo Romani, della consigliera regionale di Forza Italia Jessica Marcozzi, la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Maria Lina Vitturini, ed Erika Acciarri dello sportello di Confagricoltura Donna.



