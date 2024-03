Mangialardi, 'pasticcio voli continuità, situazione complicata'

"Stiamo a vedere il dato finale ma se dovesse essere così... Il servizio nasce per essere territoriale e se non funziona, se non si può andare a Milano o a Roma nello stesso giorno, vuole dire che è un mezzo servizio che non funziona". Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi all'attacco sulla questione voli di continuità da Ancona per Roma e Milano, dopo l'offerta di Sky Alps che ha risposto (per le due città ma non per Napoli) alla manifestazione d'interesse promossa dall'Enac per sostituire Aeroitalia che ha receduto.

"Cosa dovrebbe fare la Regione? Ormai - dice Mangialardi - questa è una vicenda pasticciata che Acquaroli non è riuscito a gestire quando c'era un operatore che garantiva sia Milano, sia Napoli sia Roma: la vedo una partita veramente complicata perché la filiera (di centrodestra, ndr) qui non funziona e rischia di affossare definitivamente il nostro aeroporto". Quanto alla necessità dei voli di continuità da Ancona, Mangialardi afferma: "penso che con la viabilità che abbiamo e i cantieri che dovrebbero aprire, almeno verso Roma risulta veramente indispensabile. Va gestita dalla Regione direttamente e non attraverso Atim - conclude - che fa un altro tipo di servizio e, per noi, anche fortemente inadeguato e sbagliato".



