Da Wolfe a Caduff, ritratti di musiciste nel podcast DiClassica

La ribelle della musica classica Julia Wolfe, classe 1958; la compositrice antisistema Dora Pejacevic (1885-1923); Amy Beach (1867-1944), la prima compositrice statunitense che scrisse una sinfonia, sono fra le artiste protagoniste nel podcast DiClassica: 8 puntate per raccontare vita e opera di 8 straordinarie musiciste e compositrici degli ultimi due secoli, spesso dimenticate dalla cultura mainstream.

Il podcast, produzione di Pesaro 2024 - Capitale italiana della cultura e Orchestra Olimpia - soggetto attuatore del progetto -, nasce da un'idea e con le parole di Margherita Macrì, la direzione artistica di Roberta Pandolfi e quella musicale di Francesca Perrotta. La sigla è di Michael Fioretti.

Destinato ad arricchirsi di nuove tappe, il podcast con le sue puntate, attraverso la voce di Valentina Lo Surdo, accompagna alla scoperta di figure straordinarie e dei loro capolavori e introduce all'esecuzione musicale di alcuni brani selezionati.

Dall'8 marzo al 2 aprile, ogni venerdì e martedì verrà lanciata una nuova puntata disponibile gratuitamente sulle piattaforme Spotify, Apple music, Google music, Amazon music e altre in via di definizione. I link all'ascolto si troveranno anche sul sito di Pesaro 2024.

Le altre artiste al centro del podcast sono Metaura Torricelli (1867-1893), straordinaria violinista del XIX secolo; Chen Yi (1953), compositrice cinese che esplora la fusione tra tradizioni musicali orientali e occidentali; Sophie Menter (1846-1918), virtuosa straordinaria del pianoforte e allieva prediletta di Franz Liszt; Sofja Gubaidulina (1931), compositrice russa la cui musica è caratterizzata da profonda spiritualità e simbolismo; Silvya Caduff (1937), pioniera come direttrice d'orchestra nel mondo della musica classica.

Ensemble tutto al femminile nato nel 2019, Orchestra Olimpia si è esibita il 20 gennaio davanti al presidente Mattarella in occasione della Cerimonia ufficiale di apertura di Capitale italiana della cultura di Pesaro e domenica 10 marzo sarà in concerto alla Cappella Paolina del Quirinale.



