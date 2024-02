TrendMarche, nella regione -4.861 imprese nel 2023

Nel 2023 si è registrato nelle Marche un calo di 4.861 imprese attive (-3,5%) ora attestate a 135.205; le aziende resilienti nella prima parte dello scorso anno hanno visto crescere i loro ricavi del 15,8% ma sono diminuiti gli investimenti (-17,8%), in particolare quelli in macchinari e impianti, le spese per consumi (-5,6%); infine crescono le spese per retribuzioni (+32,8%). E' il quadro tratteggiato da TrendMarche, l'unico osservatorio sulla micro e piccola impresa marchigiana, realizzato ogni semestre da Cna e Confartigianato Marche, con il contributo di Intesa Sanpaolo e la collaborazione delle università Politecnica delle Marche e Urbino Carlo Bo. I dati sono stati presentati oggi alla presenza, tra gli altri del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dell'economista della Direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo Giovanni Foresti, del rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, del presidente di Cna Marche Paolo Silenzi.

La maggior perdita di imprese attive si è avuta nel Commercio (-1.678) e in Agricoltura (-1.369). Anche nel settore delle costruzioni, malgrado il traino dei bonus edilizi, le aziende calano; stesso andamento per le attività manifatturiere (-636), i servizi di alloggio e ristorazione (-256) e i trasporti (-188). Nel manifatturiero a chiudere i battenti sono state soprattutto le imprese del settore abbigliamento (-174 pari al 10% del totale di imprese attive nel settore) seguite da quelle della Meccanica (-152), del Calzaturiero (-118) e del Legno mobile (-70). Sul fronte occupazione, in 12 mesi, i lavoratori dipendenti crescono di 32.610 unità, mentre i lavoratori indipendenti sono 12.428 in meno.



