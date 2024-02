Pesaro2024 accende la Biosfera, il suo Albero della Vita

Pesaro 2024 "accende" il suo "Albero della vita" con una cerimonia popolare che ha richiamato in piazza del Popolo migliaia tra pesaresi e cittadini temporanei accorsi per assistere all'inaugurazione della Biosfera. Un'installazione scultoreo-digitale unica in Europa con i suoi 4 metri di diametro e oltre 2 milioni di Led, opera viva, interagibile e in dialogo con città e collettività, ideata per narrare e condividere La natura della cultura della Capitale italiana della cultura e "lanciare Pesaro nel futuro della modernità" ha detto il sindaco Matteo Ricci.

"L'idea nasce dall'esigenza di avere un simbolo di Pesaro 2024, un'icona che potesse incarnare e raccontare La natura della cultura della nostra Capitale: la sfida culturale e il rilancio della Pace che camminano parallelamente a quella della sostenibilità. Ci siamo ispirati all''Albero della Vita di Expo 2015, simbolo di cui tutti abbiamo memoria, declinandolo con un oggetto iconico vicino a Pesaro: la sfera. Presente nella Palla di Arnaldo Pomodoro, nella Sonosfera©️, nella Pizza Rossini, nella ruota della bici che percorre la Bicipolitana e quelle delle moto della nostra Terra di Piloti e Motori, nel sole che tramonta sull'Adriatico. La Biosfera è un'icona, un oggetto di design e di alta tecnologia, che ci renderà ancora più attrattivi e più competitivi. Ma allo stesso tempo che farà riflettere sul cambiamento climatico".

E' un "progetto realizzato grazie al bando vinto dal Comune tramite l'assessorato all'Innovazione guidato da Francesca Frenquellucci, della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Square, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con 11milioni di euro) che comprende anche la realizzazione di progettualità tecnologiche di alto livello.

Dentro la Biosfera troverete le unicità e le bellezze della nostra città e del pianeta, buona visione".

L'accensione della Biosfera "è la seconda grande cerimonia di Pesaro 2024, dopo l'apertura del 20 gennaio alla Vitrifrigo Arena con il presidente della Repubblica Mattarella. Quel giorno è stato straordinario, perché abbiamo visto crescere l'entusiasmo e la partecipazione dei pesaresi, con una copertura mediatica nazionale ed internazionale unica".



