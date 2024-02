A Fabriano conclusa residenza itinerante artisti Hamet e Diuhan

Conclusa a Fabriano (Ancona) l'esperienza, unica nel suo genere, della residenza itinerante di due artisti, Benoit Hamet, francese e Lin Diuhan, in arte Xiaolin, cinese, in un viaggio con partenza da Angouleme ed arrivo a Nanchino. Le residenze di una settimana vengono svolte in sette città creative mondiali, ciascuna rappresentativa di un Cluster della creatività (Letteratura, Musica, Design, Enogastronomia, Artigianato ed Arti Popolari, Cinema, Media Arts), per esplorare e documentare la diversità e l'originalità delle città creative Unesco.

Fabriano, insignita nel 2013 del riconoscimento di Città Creativa nella rete delle Città Creative Unesco per l'unicità della sua tradizione cartaria, partecipa in rappresentanza del Cluster Crafts &Folk Art. "Questa residenza itinerante - il commento dell'assessore alla Bellezza di Fabriano, Maura Nataloni - rappresenta un ponte tra Culture e Nazioni, e mette in evidenza il ruolo vitale della creatività nel promuovere la comprensione e lo sviluppo globale. Siamo onorati che Fabriano sia stata scelta come tappa della Residenza itinerante Angouleme - Nanchino, Giro del Mondo della Creatività, che consolida la nostra posizione nel dialogo culturale internazionale".

Il progetto ha visto gli artisti impegnati in un'ampia gamma di attività, dalla residenza al Museo della Carta e della Filigrana alla visita dei plessi storico-artistici e culturali di Fabriano, tra i quali, l'Archivio Fedrigoni, la Pinacoteca civica "Bruno Molajoli", la Biblioteca R.Sassi. Hamet e Xiaolin hanno potuto interagire con diverse realtà della città, Mastri cartai, giovani Artisti, Associazioni culturali, Associazione InArte, studenti del liceo artistico "Edgardo Mannucci".



