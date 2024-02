Ancona Jazz compie 50 anni, grandi ospiti e incontri

Ancona Jazz festeggia nel 2024 le sue 50 edizioni: il 3 marzo 1974 l'inadatto - e dall'acustica infelice - Palazzetto dello Sport ospitò il concerto del pianista francese Martial Solal organizzato dal Jazz Club Ancona, nato pochi mesi prima dalla volontà di alcuni giovani appassionati. Per il cinquantenario è in programma una speciale edizione Winter dall'1 al 3 marzo, con ospiti internazionali, incontri e presentazioni di libri, l'anteprima del documentario "Tutti i colori del jazz" e una tavola rotonda sulla nascita e lo sviluppo del festival in Italia e all'estero. La sera di venerdì 1 marzo ci sarà in esclusiva italiana il concerto alla Mole di Stefano Di Battista con il Colours Jazz Ensemble in un "Omaggio alla Blue Note Records". Marco Postacchini, colonna storica della Colours Jazz Orchestra, aveva pronti degli arrangiamenti per un nuovo disco da registrare ad aprile prossimo e ha accettato di presentare in anteprima il progetto ad Ancona.

Sabato 2 marzo, la presentazione da Fogola del libro del giornalista Marco Molendini "Pepito-Il principe del jazz" ddeicato alla figura di Pepito Pignatelli e allo sviluppo della scena romana del jazz negli anni '70. Poi alla Mole la tavola rotonda 'Da spettatore a direttore artistico' con Francesco Martinelli (docente di Storia del Jazz), Stefano Zenni (critico musicale, docente di Storia del Jazz e direttore artistico), Lorenzo Cimino (trombettista, compositore e direttore artistico) e Marco Molendini, sui festival jazz in Italia. A seguire, la proiezione in anteprima del documentario "Tutti i colori del Jazz" sui 20 anni della Colours Jazz Orchestra e, infine, chiusura con il quartetto del sassofonista Emanuele Cisi e la chitarrista Eleonora Strino con il progetto 'Crossing the Bridge' che omaggia un altro grande musicista ospitato ad Ancona Jazz nel 1982: Sonny Rollins.

La terza ed ultima serata, domenica 3 marzo, coincide con il vero giorno del compleanno di Ancona Jazz e prevede un evento esclusivo: un "Piano Conclave" con due pianoforti e quattro pianisti: gli italiani Dado Moroni e Francesca Tandoi, il venezuelano Benito Gonzalez e l'americano Danny Grisset, che si avvicenderanno e incroceranno al pianoforte.



