Ancora volano le farfalle, sulla disabilità, corre per il David

"Un film che dà speranza per superare la disabilità senza arrendersi". E' Ancora volano le farfalle, di Joseph Nenci, ispirato alla vera storia di Giorgia Righi, una ragazza di Pesaro affetta da una malattia genetica rara e degenerativa l'Atassia di Friedreich, in concorso per il David di Donatello. A parlarne è Giorgia Fiori, attrice e cantante con disabilità. Che nel filma interpreta il ruolo della sorella 'sana' della giovane disabile.

"Per me è stata un'occasione preziosa per vedere le cose dall'altra parte - spiega -. In passato mi è capitato più di una volta di trovarmi ad aver bisogno di immediato soccorso o cure particolari e su questo set ho avuto l'opportunità di immedesimarmi nel ruolo non della curata, ma della curante, la sorella che ogni giorno sostiene una persona disabile con forza, generosità ed empatia, mantenendo un equilibrio psicofisico non indifferente".

"Sarò sempre grata a Giorgia Righi - aggiunge - per avermi scelta nel racconto di questa bellissima storia e al regista e alla produzione che hanno deciso di far modificare da capo la sceneggiatura affinché io facessi parte del progetto, visto che all'inizio il ruolo di Marta, la sorella, non era proprio previsto. A volte le storie ci scelgono, al cinema come nella vita, e credo sia l'umanità che emerge da queste storie a darci una speranza, la speranza - conclude - che ci sarà sempre qualcuno a prendersi cura di noi, nonostante le fragilità che ci appartengono".

"Ancora volano le farfalle", prodotto e distribuito da A&P Group-Trasmetto.it, è stato girato a Pesaro: in questi giorni viene proiettato nelle sale cinematografiche delle Marche. La 21enne Beatrice Mariani interpreta Giorgia Righi, tra i coprotagonisti l'attore pesarese Massimo Fradelloni, oltre a Giorgia Fiori. Nel cast anche il cabarettista di Zelig Giovanni Cacioppo e l'attrice, conduttrice televisiva e regista Chiara Sani. La sceneggiatura è di Antonella Marsili su un soggetto originale di Stefano Perilli, che ha composto anche la colonna sonora originale. La fotografia è di di Giuseppe Andreozzi.





