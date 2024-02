Cortei di protesta con trattori a Fano per due giorni

A Fano (Pesaro Urbino) manifestazioni di agricoltori con trattori venerdì e sabato mattina: un corteo di mezzi agricoli partirà verso le 9 di domani da un campo vicino al casello autostradale A14 per intraprendere un percorso ad anello con ritorno nella stessa area di partenza; Sabato è previsto il transito di una delegazione limitata di dieci trattori dalla medesima area, verso il centro storico e poi una sosta di circa 30 minuti in Viale Buozzi.

La città di Fano, annuncia il Comune, si prepara ad accogliere la protesta dei trattori "in totale sicurezza".

Nell'incontro che si è tenuto oggi in Prefettura, "si è convenuto di accompagnare con tutte le necessità del caso la protesta che si terrà venerdì 16 e sabato 17 febbraio. Per domani il corteo è previsto "dalle alle 9 alle 12 - riferisce l'assessora Sara Cucchiarini - con partenza dall'area agricola vicino al casello autostradale di Fano, e percorrerà via Campanella, Via Moriconi, Via Flaminia, Via Roma, Via Pertini, Via Soncino, fino ad arrivare a Via Bellandra, per poi ritornare all'area di partenza con un percorso ad anello". Sabato transito di trattori più limitato e breve sit-in in centro. "Questa è una protesta - osserva il Comune - che permette di esercitare correttamente il diritto democratico. La manifestazione verrà accompagnata dalle forze dell'ordine e della polizia locale, che saranno dispiegate per far sì che i disagi siano ridotti al minimo".



