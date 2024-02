Sanremo: Consorzio Marche Spettacolo al Villaggio del Festival

Il Consorzio Marche Spettacolo ringrazia l'iniziativa "Le Marche in Festival" di Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, che ha portato lo spettacolo dal vivo marchigiano al Villaggio dell'Ariston in occasione della 74/a edizione del Festival di Sanremo.

"È stato un onore per il Consorzio prendere parte alle attività a Villa Ormond e presso il glass box in pieno centro città, a pochi passi dall'Ariston, in rappresentanza dell'intero comparto di spettacolo dal vivo delle Marche, unica regione presente al Festival oltre la Liguria - dice la presidente del Consorzio Marche Spettacolo Katiuscia Cassetta -. Una grande opportunità di risonanza per i nostri Consorziati, tra i maggiori rappresentanti di enti operanti nei settori di teatro, musica, opera lirica, danza e circo contemporaneo".

Durante le cinque giornate dedicate alle nostre province, il Consorzio Marche Spettacolo ha presentato il cartellone degli eventi per il 2024 e alcuni Consorziati hanno dato un piccolo assaggio del proprio lavoro: la coloratissima parata "Rimbalzi di gioia on the road" di Ente Clown&Clown, e le masterclass e i convegni di Rossini Opera Festival, che ha ulteriormente stupito il pubblico con due Concerti dal Balcone, celebre format con cui il Rof anima ogni stagione la casa natale di Gioachino Rossini a Pesaro, con arie da Il Barbiere di Siviglia e L'Italiana in Algeri.

Distintivo è stato lo spettacolo di danza aerea della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno, dove Valentina D'Angelo ha eseguito un'incredibile performance appesa alla mongolfiera simbolo di Le Marche in Festival. E ancora uno spettacolo sul tema dell'Alzheimer "Intorno al vuoto" di Bottega Teatro Marche.

Oppure ancora altre eccellenze della lirica, come la 60/a edizione del Macerata Opera Festival, con il direttore artistico Gavazzeni, e la Fondazione Pergolesi Spontini con il direttore generale Lucia Chiatti che ha presentato le iniziative per il 250/o Anniversario dalla nascita di Gaspare Spontini.

Tutti gli eventi, i festival, le rassegne e le stagioni di teatro, musica, opera lirica, danza e circo contemporaneo in programma nelle Marche nel 2024 sono disponibili giorno per giorno sul sito www.marchespettacolo.it.



