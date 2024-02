Scritta contro vittime delle foibe a Porto San Giorgio

"Auguri di buone foibe a tutti". La scritta in sfregio alle migliaia di vittime delle foibe è apparsa sul muro del Comune in Viale della Vittoria a Porto San Giorgio (Fermo). Su Facebook la condanna del sindaco Valerio Vesprini: "con profondo dispiacere, - scrive il primo cittadino - ci troviamo nuovamente a dover fronteggiare un atto di vandalismo al Municipio Sangiorgese".

"Le scritte offensive, oltre a ledere il decoro della nostra città, disonorano la memoria delle vittime commemorate ieri nel Giorno del Ricordo. - prosegue il sindaco Vesprini - È triste constatare come alcuni strumentalizzino tragedie per fini politici meschini. La nostra amministrazione condanna fermamente ogni forma di violenza, sia fisica che concettuale. Ci impegneremo al massimo - conclude il sindaco - per individuare i responsabili e ripristinare la dignità di questo luogo, così vilmente imbrattato".



