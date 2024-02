Magia delle Grotte di Frasassi a Sanremo con il Volo

La magia delle Grotte di Frasassi al Festival di Sanremo con Il Volo. "Abbiamo avuto il privilegio di cantare all'interno delle Grotte di Frasassi, è stata un'emozione fortissima, è un luogo magico che è entrato nel nostro cuore e che abbiamo portato sempre con noi in tutto il mondo". Queste le parole de Il Volo, poche ore prima della serata finale del Festival di Sanremo, ospite d'eccezione delle Grotte di Frasassi, sullo sfondo dello spettacolare allestimento realizzato a Casa Sanremo, per la presentazione in anteprima mondiale del teaser trailer di "Gormiti - The New Era", la nuova serie live action prodotta dalla Rainbow di Iginio Straffi, in collaborazione con Giochi preziosi, girata in Italia e all'interno delle Grotte di Frasassi oltreché nel territorio di Genga.

In occasione dell'anteprima a Casa Sanremo, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha conferito a Straffi il Premio Eccellenza Italiana, a riconoscimento del costante e devoto impegno profuso dall'imprenditore e artista nel campo dell'intrattenimento di qualità Made in Italy sempre più famoso nel mondo.

"Siamo a Sanremo per promuovere il nostro territorio e le Grotte di Frasassi che da sempre hanno come obiettivo la sensibilizzazione dei giovani sui temi della tutela dell'ambiente con messaggi positivi e valori educativi. - ha detto il sindaco di Genga Marco Filipponi". Tra le location più importanti scelte dalla produzione nel territorio, oltre Grotte, ci sono il suggestivo Santuario Madonna di Frasassi incastonato nella roccia e più conosciuto come il Tempio del Valadier, la maestosa Abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse e l'incantevole Valle Scappuccia.



