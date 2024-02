Sanremo: Mof e i clown rappresentano Macerata al Villaggio

Giovedì grasso a Sanremo nel Villaggio del Festival a Villa Ormond organizzato da Camera Marche e Regione dedicato a Macerata e provincia. Le Marche in Festival hanno portato nella città dei fiori i nasi rossi del Clown&Clown Festival di Monte San Giusto, kermesse internazionale di clownerie e clown terapia ideato dalla Mabò Band nel 2005 per valorizzare l'arte circense contemporanea.

Dai clown, alle magie e trasformazioni dell'opera lirica, nella giornata dedicata alla provincia maceratese l'altra eccellenza culturale è quella dello Sferisterio e del Macerata Opera Festival, che ha incontrato alcune scolaresche per parlare delle professioni del teatro e presentare le 60 edizioni della manifestazione di Macerata. A rappresentare il territorio il sindaco di Macerata e presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli. "A Sanremo, Comune, Provincia e Associazione Sferisterio, hanno l'occasione di promuovere un territorio ricco di storia, arte e cultura all'interno di una vetrina di ampia risonanza" ha detto. Per Paolo Gavazzeni direttore artistico del Mof "in questi giorni, Sanremo è crocevia di incontri e scambi culturali oltre che centro dell'attenzione mediatica, quindi luogo ideale per un confronto con diversi operatori del settore artistico, della comunicazione, pubblico e istituzioni nell'ottica di un continuo allargamento della platea dell'opera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA